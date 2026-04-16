Участница Великой Отечественной войны Барсученко умерла в возрасте 105 лет

Участница Великой Отечественной войны Мария Барсученко, совершившая подвиг в битве за Москву, скончалась в возрасте 105 лет.

Об этом сообщил глава Дмитровского округа Подмосковья Михаил Шувалов.

Он рассказал, что во время битвы за Москву в 1941 году Барсученко совершила подвиг, который изменил ход сражения.

«Она открыла путь легендарному бронепоезду НКВД. Тот успел вовремя преградить дорогу фашистским танкам, рвавшимся через канал к Дмитрову. Один правильный рычаг в руках хрупкой девушки — и враг остановлен», — написал Шувалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также выразил соболезнования родным и близким Барсученко.

Ранее участница Великой Отечественной войны Полина Громова скончалась на 105-м году жизни в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в Казахстане в возрасте 101 года умер участник Сталинградской битвы Василий Зинченко, пленивший немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.