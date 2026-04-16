Для защиты общественного сознания от чуждых исторических параллелей в Калининградской области предложено отказаться от использования германских элементов в местной геральдике и коммерческих названиях.

Помощник президента России Владимир Мединский обратил внимание на избыток германских мотивов в символике Калининградской области, передает «Интерфакс».

«Все вы знаете прекрасно, что в геральдической символике муниципалитетов весьма обильно представлены германские элементы вплоть до того, что гербы Балтийска и Черняховска – это в общем полная реинкарнация германских гербов», – заявил он.

Политик отметил, что немецкие наименования активно используют местные власти и бизнес. По его словам, бренды вроде коньяка «Старый Кенигсберг» неуместны, поскольку построенный почти с нуля Калининград никогда не был частью Германии. Мединский подчеркнул, что подобные исторические отсылки должны изучаться специалистами, а не внедряться в массовое сознание.

Государственный деятель призвал исправить эти топонимические и геральдические казусы. К грядущему в 2026 году 80-летию региона он предложил масштабно обновить музейные экспозиции. Чиновник посоветовал уделить особое внимание выставкам, посвященным взятию немецкого Кенигсберга нашими войсками.

