Записавший предсмертное видео военблогер Воевода вышел на связь

Автор Telegram-канала «Воевода вещает», летчик ударного вертолета Ка-52, гвардии старший лейтенант Алексей Земцов, записавший предсмертное видео, вышел на связь.

Об этом сообщил Fighterbomber в Telegram.

«Воевода на связи, жив-здоров. Но кто знает, что будет через секунду?» — написал автор поста.

Подробности о том, где может находиться Земцов и в каком он состоянии, не приводятся.

Ранее Telegram-канал «Повернутые на войне», который до лета 2023 года вел Воевода, заявил, что летчика исключили из администраторов после обвинения в краже денег за уничтоженный Bradley, которые он должен был передать экипажу Ка-52.

Вечером 15 апреля в Telegram-канале «Воевода вещает» появились три видео, на которых Земцов заявил о намерении воспользоваться «правом последней офицерской чести». В роликах он рассказал о конфликте на службе и неверности супруги, а также о том, что его подозревают в дискредитации Российской армии. Летчик подчеркнул, что если этот пост опубликован — значит, его нет в живых. Однако утром стало известно, что родственники не дали Воеводе совершить задуманное, и сейчас он находится в бегах после того, как самовольно оставил часть.