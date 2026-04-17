Малышева высмеяла ребенка с необычным именем и пристыдила его родителей

Врач и телеведущая Елена Малышева высмеяла ребенка с необычным именем в программе «Жить здорово!» на Первом канале. В выпуске передачи, доступном на сайте телеканала, она также пристыдила его родителей.

Во время одной из рубрик Малышева пригласила ребенка из зрительного зала.

«Хочу пригласить первого гостя, которого мама назвала Север. Тебе твое имя нравится, Север? А мы тебе желаем хорошо прожить школьный период. У тебя еще, говорят, есть брат или сестра? Как его зовут? Космос? А почему не Юг?» — поиронизировала Малышева.

После этого телеведущая обратилась к матери мальчика и заявила, что родители не хотели думать о том, как на имена детей будут реагировать сверстники. Малышева подчеркнула, что братьев будет ждать богатый «школьный фольклор».

Ранее врач отчитала разведенного гостя «Жить здорово!». Она также слегка ударила его по спине.