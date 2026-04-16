Россияне поддержали запрет на соцсети для детей

Если в России введут возрастные ограничения для социальных сетей, большинство граждан сочли приемлемым порог в 15 лет, подсчитали аналитики ВЦИОМ. 43% опрошенных считают, что разрешить детям самостоятельно пользоваться соцсетями стоит с 16–18 лет, еще 38% назвали целесообразным ограничение до 13–15 лет. В опросе, проведенном 14 марта среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет, приняли участие представители разных поколений, передает РБК.

Среди «поколения цифры» (родившиеся с 2001 года) 49% выступили за доступ к онлайн-общению с 13–15 лет, 28% указали возраст 12 лет. Младшие миллениалы (1992–2000 годов рождения) тоже склоняются к ранним ограничениям: 45% — до 13–15 лет, 28% — до 16–18 лет, 23% — до 12 лет. Старшие поколения, напротив, поддерживают более длительные запреты, хотя и среди них за ограничение до 19 лет и старше высказались лишь 3–4%.

Большинство опрошенных также одобряют отдельные меры регулирования детского интернета. Ограничение нежелательного или «затягивающего» контента поддержали бы 83%, требование подтверждения возраста перед использованием соцсетей — 84%, согласие родителей на создание аккаунта — 76%, ограничение времени пользования для подростков — 75%.

При этом россияне неоднозначно оценивают влияние цифровой среды на детей: 57% видят как положительные, так и отрицательные стороны, 30% — скорее негативные, 10% — скорее позитивные. Молодежь (с 2002 года рождения) чаще говорит о плюсах (27%), тогда как среди поколения застоя (1946–1967 годов рождения) о негативном влиянии заявили 35%, о позитивном — лишь 5%.