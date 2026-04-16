В Татарстане задумались о смене часового пояса

В Татарстане в очередной раз подняли вопрос о смене часового пояса. Референдум по этом поводу предложил провести депутат Альберт Ягудин на заседании Госсовета РТ.

Он пояснил, что в Казани солнце встает и заходит раньше, чем в столице России, а потому было бы правильней прибавить два часа к московскому времени, по которому сейчас живут в республике. В этом депутат видит как экономическую выгоду, так и пользу для здоровья татартанцев. По его прикидкам, смена часового пояса позволит республике экономить до 140 миллионов киловатт-часов в год.

"Речь идет не о символике, а о вполне измеримом эффекте. Не менее важен вопрос здоровья. Современное население отмечает, что сдвиг времени связан с ростом нарушений сна, увеличением риска сердечно-сосудистых событий, ДТП и ухудшением самочувствия", - отметил он.

Альберт Ягудин напомнил, что раньше уже попытался привлечь внимание татарстанских парламентариев к этой теме. В 2024 году его предложение о референдуме в Госсовете РТ нет поддержали. Собственно, и на этот раз инициатива депутата не вызвала отклика у коллег.

Действительно, в Казани светает и темнеет раньше, чем в Москве. Разница примерно в 40 минут. А в восточных районах Татарстана этот разрыв еще ощутимей. Вот только нельзя сказать, что жители республики видят в этом проблему. Многие и не вовсе догадываются, что московское время для них не "родное" и они систематически "не досыпают" свои два часа. Хотя в общественно-политическом пространстве тема циркулирует. И время от времени кто-то да и предложит "перепоясаться" Казани. Тем более, что примеры есть. В 2016 году сразу десять регионов России сменили часовые пояса. Среди них оказалась и соседняя Татарстану Ульяновская область. А в 2018-м году жители Волгоградской области решили на референдуме прибавить себе часок.

И все же в Татарстане эти настроения не возобладали. Основная причина - так удобней для жителей, местных властей, бизнеса. Совладелец компании, производящей модульные дома, Нияз Гараев пояснил корреспонденту "РГ", что ему, как предпринимателю, комфортнее жить и работать по московскому времени.

"В основном мои клиенты живут в Москве, в Санкт-Петербурге, Центральной полосе России. И мне не надо думать, когда я сажусь в самолет или в поезд о том, во сколько по местному времени я прибуду. Отнимать или убавлять часы. А вот когда Волгограде у тебя одно время, в Саратове другое, а в Элисте - третье, то можно запутаться. И как мусульманину мне смена часового пояса тоже ничего не дает. У нас время молитвы - межу рассветом и восходом солнца. Оно всегда двигается", - отметил он.

Не видит смысла в смене часового пояса мэр Казани Ильсур Метшин. На эту тему он высказался в конце 2025 года на встрече с журналистами, где был и корреспондент "РГ".