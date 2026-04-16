Священник объяснил, как верующим относиться к гипнозу

Православный священник Владислав Береговой в беседе с RT рассказал, в каких жизненных ситуациях может быть уместно использование гипноза.

«У церкви нет какого-то документа, который бы регламентировал деятельность тех или иных психологов и одобрял или осуждал бы то или иное психологическое течение», — поделился он.

Что касается гипноза, отношение к нему по большей части негативное, продолжил священник.

«Особенно когда речь идёт о популярных гипнотических практиках. Не надо пускать в свою душу человека, который, может быть, даже не верит в её существование. И мы не знаем, точно ли его руки в «стерильных духовных перчатках», — отметил эксперт.

Собеседник RT добавил, что он не рекомендует обращаться к гипнологам.

«Только в крайних случаях, так или иначе связанных с тяжёлыми психическими проблемами. И, возможно, с уголовной психотерапией, когда задержанному необходимо вспомнить обстоятельства преступления. А в нашей повседневности обращаться к гипнологам не рекомендую. Это моё мнение», — подытожил он.

