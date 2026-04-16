СберПрайм стал титульным партнером главных забегов России в 2026 году

В 2026 году СберПрайм стал титульным партнером пяти самых заметных беговых событий страны: Казанского марафона, СберПрайм Зеленого Марафона, Красочного забега, марафона «Белые ночи» и Московского Марафона.

Календарь стартов под эгидой СберПрайм откроет Казанский марафон, который пройдет с 1 по 3 мая. История забегов в столице Татарстана началась еще в 1974 году, а современный этап отсчитывают с 2015 года, когда марафон провели после 25-летнего перерыва. За 12 лет число участников этого старта выросло в 15 раз.

30 мая эстафету подхватит СберПрайм Зеленый Марафон — ежегодный спортивный, благотворительный и семейный праздник Сбера. Соревнования охватят 60 российских городов от Владивостока до Калининграда. Ожидается, что на старт выйдут свыше 140 тыс. участников. Все регистрационные взносы и добровольные пожертвования поступят в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». На собранные средства некоммерческие организации откроют программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства: преподаватели и психологи проведут индивидуальные образовательные маршруты с учетом особенностей каждого ребенка, бережно сопроводят, научат новому, помогая раскрывать таланты, находить друзей и взаимодействовать с ними.

7 июня Красочный забег в Москве приглашает пробежать 5 километров через разноцветные облака. Это не столько соревнование на время, сколько незабываемый фан-ран для всех.

4 июля бегунов объединит СберПрайм марафон «Белые ночи» — главный старт Санкт-Петербурга, который ведет свою летопись с 1990 года.

Завершит большой беговой цикл СберПрайм Московский Марафон, который состоится 26–27 сентября. Это крупнейшее российское соревнование по бегу, входящее в Международную ассоциацию марафонов и забегов AIMS.