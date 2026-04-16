«Шокирующее» предсказание «русского Нострадамуса» начало сбываться

«Шокирующие» предсказание монаха Авеля, прозванного «русским Нострадамусом», начало сбываться. Как сообщает «Царьград», он предсказывал России величие и возвращение к истокам древней жизни.

Монах Авель при жизни предсказал множество исторических событий, которые сбылись вплоть до мельчайших подробностей. Утверждается, что он предрек Николаю II мученическую смерть, предупреждал о Первой мировой войне и революции, а также о нападении Германии на СССР.

Оставил он и пророчества о будущем, которое начало сбываться сейчас, спустя два столетия. Авель был уверен, что Россию ждет духовное возрождение и величие.

«Велика будет потом Россия, сбросив иго безбожное… Вернется к истокам древней жизни своей», — писал он.

При этом «русский Нострадамус» не скрывал, что путь к очищению придется прийти через испытания.

«Великая судьба предназначена России. Оттого и пострадает она, чтобы очиститься и возжечь свет», — утверждал пророк.

При этом член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви Михаил Тюренков отметил, что монах Авель — одна из самых спорных и загадочных фигур церковной истории XVIII-XIX веков. Он заметил, что академические исследователи сомневаются в подлинности предсказаний — рукописей монаха не сохранилось, а печатные изложения являются поздними, составленными уже после кончины Авеля.