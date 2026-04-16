Раскрыты подробности о состоянии выживших после смертельного похода на Камчатке туристов

Двое выживших после смертельного похода на Камчатке туристов останутся в больнице минимум до понедельника, 20 апреля. Подробности об их состоянии раскрыл ТАСС главврач медучреждения Михаил Селютин.

Собеседник агентства добавил, что еще двух пострадавших на Авачинском перевале уже выписали. В региональном ГУ МЧС России сообщили, что туристов нашли в изможденном состоянии, однако они находились в сознании и могли говорить. Шатер участников похода находился под снегом на глубине около 1,5 метра. Один из туристов не смог самостоятельно выбраться из-под завала и замерз заживо.

Группа из семи туристов без палаток и спутникового телефона пропала в Налычевской долине на Камчатке 28 марта. Позже в районе перевала началась сильная пурга, что осложнило передвижение и связь. Через какое-то время людей нашли, однако не все они к тому моменту были живы.