В Дагестане эвакуировали сотрудника со станции "Сулак"

Сотрудник, который ждал помощи на высокогорной станции "Сулак", эвакуирован вертолетом, об этом RT сообщил руководитель Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии Василий Лозовой.

Мужчина уже находится дома. Напомним, вчера с самой высокогорной и труднодоступной метеостанции России и Европы был подан сигнал бедствия. Сотрудник станции оказался в ловушке из-за мокрого снега и ночных морозов, которые парализовали выходы и работу самой станции.

На помощь ему вылетел вертолет, но долгое время не мог зайти на посадку из-за особенностей местности и погодных условий. У сотрудника были продукты для поддержания жизнедеятельности, но и они находились под завалами снега.