Тяжелая судьба звезды рекламы МММ: актер Пермяков борется со слепотой и нищетой

73-летний актер Владимир Пермяков, прославившийся благодаря роли Лени Голубкова в рекламе МММ, оказался на грани потери зрения. Как сообщает Shot, у артиста диагностировали ядерную катаракту, и ему потребовалась срочная операция по замене хрусталика.

Врачам удалось сохранить ему зрение, и сейчас оно постепенно восстанавливается. Неприятности со здоровьем начались еще год назад, когда у Пермякова обнаружили диабет. Тогда ему пришлось отказаться от газировки и колбасы. Теперь под запрет попали и интенсивные физические нагрузки — регулярные пятикилометровые пробежки остались в прошлом.

Карьера артиста тоже не ладится. Режиссеры не приглашают его на серьезные роли, считая заложником одного образа. Участие в телешоу едва не стоило ему столичной надбавки к пенсии. К тому же мошенники выманили у пенсионера почти 200 тысяч рублей. Отчаявшись, он обращался к астрологам, надеясь на перемены к лучшему.

