Россиянам назвали условие увольнения за критику начальства

С правовой точки зрения работодатель не может произвольно выбирать санкции в отношении сотрудника, сообщил «Ленте.ру» юрист Марчел Кырлан. Он подчеркнул, что в трудовых отношениях по общему правилу не существует такой универсальной меры, как «штраф сотрудника» по усмотрению компании.

«Трудовой кодекс предусматривает дисциплинарные взыскания в виде замечания, выговора и увольнения по установленным основаниям. Поэтому, когда в обиходе говорят о штрафе, очень часто речь идет либо о незаконной практике, либо о попытке замаскировать иные удержания», — заявил Кырлан.

Если речь идет о критике начальства со стороны сотрудника, то здесь все зависит от формы поведения работника.

«Сотрудник не обязан соглашаться с руководителем и тем более не лишается права на профессиональную оценку управленческих решений. Но если критика выражается в оскорбительной форме, сопровождается унижением, грубостью, агрессивным поведением, публичным подрывом рабочей дисциплины или нарушением внутренних правил, это уже может повлечь дисциплинарные последствия», — рассказал юрист.

При этом само по себе резкое высказывание не всегда ведет к увольнению, однако в определенных обстоятельствах работодатель может применить взыскание. При повторных нарушениях может стоять вопрос о прекращении трудового договора.

«Иначе говоря, закон защищает не лояльность к начальству, а трудовой порядок и допустимые формы делового общения», — добавил юрист.

