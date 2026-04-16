Выдача американских виз россиянам в 2025 году упала до минимума с пандемии

Соединённые Штаты в 2025 финансовом году выдали россиянам минимальное число деловых, туристических, семейных и медицинских виз с периода пандемии коронавируса — около 38750.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных госдепартамента.

По информации агентства, это самый низкий показатель с 2000 года, если не учитывать 2021 и 2022 годы, когда из-за пандемии COVID-19 действовали ограничения на приём заявлений.

В марте олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, что парламентские делегации России и США обсудили вопрос предоставления виз для российских болельщиков на чемпионат мира по футболу в 2026 году.

ЧМ по футболу пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.