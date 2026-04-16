Россияне стали покупать больше антидепрессантов

В России за январь–март 2026 года на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились продажи антидепрессантов.

Как отмечает газета «Известия», такая ситуация является продолжением тенденции прошлого года, когда антидепрессантов было продано на 23% больше, чем в 2024-м. По словам врача-психиатра Игоря Лазарева, такая картина наблюдается из-за того, что из года в год растёт число тревожных и депрессивных расстройств.

«Люди стали обращаться к врачам, раньше это считалось стыдным. Сейчас это стало более доступно, такая помощь не дискриминируется... Второй момент, конечно, стрессовая ситуация. Последние шесть лет, с начала пандемии, мы из одного стресса проходим в другой», — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что антидепрессанты следует принимать именно и исключительно по назначению врача.

Врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин, в свою очередь, считает, что на увеличение соответствующих продаж повлиял тот факт, что россияне стали внимательнее относиться к тревожным состояниям. По его словам, в таких ситуациях они чаще, чем раньше, обращаются к врачам, которые и выписывают антидепрессанты. При этом он также обратил внимание на то, что такие препараты стали назначать врачи и других специальностей, которые иногда не знают всех нюансов их применения.

В конце марта в Санкт-Петербурге зафиксировали максимальные показатели среднедушевого потребления антидепрессантов.

Психиатр, нарколог Василий Шуров между тем рассказал об отношении молодёжи к лечению депрессивно-тревожных состояний.