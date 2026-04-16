Минздрав утвердил новые правила оформления больничных

Минздрав России утвердил новые правила оформления больничных листов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомственный документ, с которым ознакомились журналисты.

Согласно обновлённым условиям, родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, смогут сохранять право на получение пособия, если параллельно работают у другого страхователя.

Это изменение расширяет возможности для совмещения декретного отпуска с подработкой, не ставя под угрозу получение страховых выплат.

Кроме того, теперь право на оформление листка нетрудоспособности получили и самозанятые граждане, пишет агентство.