В Москве университет подал в суд на отчисленную студентку, потому что та отказалась возвращать стипендию за весь период обучения. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как сказано в публикации, девушка поступила в Корпоративный университет Транспортного комплекса на водителя трамвая. Ее зачислили в 57 группу и назначили стипендию, которая полагается всем обучающимся по направлениям Московского транспорта. Однако в конце обучения девушка провалила экзамены и была отчислена.

После этого выяснилось, что, в соответствии с заключенным договором, после отчисления девушка должна была вернуть стипендию за пять месяцев обучения, но она этого не сделала. В результате Московский Метрополитен подал на нее в суд. Иск был удовлетворен, а девушку обязали возместить стоимость обучения.

Ранее сообщалось, как москвич не угадал ни одного числа в лотерейном билете и выиграл более 33 миллионов рублей. 16 марта в лотерее «Все или ничего» разыгрывали суперприз в размере 33,298 миллиона рублей. Как отметили в пресс-службе «Столото», в ней можно выиграть, угадав 12 чисел из 24, или не угадав ни одного.