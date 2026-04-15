Первая весенняя гроза прогремела на севере Подмосковья

В Московской области прогремела первая в текущем году весенняя гроза — ее зафиксировали после 15:00 в районе Дмитрова. Об этом в среду, 15 апреля, заявила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, к моменту начала грозы температура воздуха в городе составляла плюс 15,3 градуса. Гроза при этом сопровождалась ливнем.

Возможность повторения явления на севере Подмосковья сохраняется до 18:00. В частности, воздух в Талдоме прогрелся до 17,6 градуса, из-за чего происходит конвекция воздуха — процесс подъема теплых воздушных масс, который выступает основным механизмом появления грозы.

— В Талдоме, на севере Подмосковья, воздух прогрелся до плюс 17,6 градуса. Конвекция развивается, возможность возникновения грозы существует до 18:00 мск, — написала Позднякова в своем канале в мессенджере MAX.

Ранее московским автомобилистам посоветовали быть особенно внимательными и не отвлекаться за рулем из-за дождя, который местами идет в городе. Водителям порекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, не пользоваться телефоном во время движения, а также проявлять повышенную осторожность на подъемах, спусках и эстакадах.