Форматы участия в акции «Бессмертный полк» в 2026 году расширят

Мероприятия в рамках акции памяти «Бессмертный полк» пройдут в России и за рубежом с 1 по 11 мая 2026 года в очных и цифровых форматах, сообщили организаторы на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Акция пройдет при любых обстоятельствах. Решение о проведении шествий 9 мая традиционно примут главы субъектов с учетом рекомендаций оперштабов и требований безопасности», — отметила сопредседатель Центрального штаба движения, заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

При этом она подчеркнула, что дата проведения остается неизменной: «Перенос шествия Бессмертного полка на какие-либо другие дни недопустим. Оно проводится только 9 мая».

Отмечается, что в год 81-летия Великой Победы акция охватит более 120 стран.

«Наши зарубежные координаторы подтвердили готовность провести Бессмертный полк в разных форматах — от шествий до возложения цветов к мемориалам советских воинов», — рассказала Цунаева.

При этом, по ее словам, в текущей международной обстановке публичное раскрытие всех стран-участниц нецелесообразно по соображениям безопасности.

Руководитель исполкома движения Наталья Шадрина представила расширенную линейку форматов акции. В 2026 году в проекте примут участие площадки VK, «Одноклассники» и мессенджер Mах.

Онлайн акция вновь пройдет при технической поддержке Сбера. Заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов сообщил, что для восстановления архивных фотографий героев будет использоваться нейросеть Kandinsky.

Также запланированы автопробеги, концерты и программа «Бессмертный полк на стадионе», реализуемая совместно с Российским футбольным союзом.

Кроме того, при поддержке Ассоциации ветеранов СВО запущен новый формат «СВОи — родные». Участники специальной военной операции запишут видеосообщения о своих родственниках-фронтовиках, а портреты героев Великой Отечественной войны появятся в зоне боевых действий в рамках проекта «Бессмертный полк на передовой».