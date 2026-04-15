Известный российский путешественник погиб на Новосибирском водохранилище

Известный путешественник Юрий Маслобоев погиб, провалившись под лед на Новосибирском водохранилище.

О его смерти ТАСС сообщил его друг — парапланерист и экстремал Александр Орлов.

"Да, Юрий погиб", — подтвердил он.

По словам Орлова, одной из возможных причин случившегося близкие считают резкое ухудшение самочувствия. Он отметил, что Маслобоев обычно выходил на лед в районе аванпорта, однако в этот раз направился к дамбе — в непривычное для себя место. Собеседник агентства добавил, что, по одной из версий, путешественник мог почувствовать себя плохо и пошел туда, где чаще бывают люди и техника.

Орлов также подчеркнул, что Маслобоев оставался активным человеком и даже в зрелом возрасте сохранял отличную физическую форму, являясь примером для окружающих и одним из признанных мастеров в сфере кругосветных экспедиций.

Накануне муниципальная аварийно-спасательная служба сообщала, что в районе дамбы ГЭС очевидцы заметили мужчину в воде. Прибывшие спасатели обнаружили его без признаков жизни и приступили к реанимации. Сердечную деятельность удалось кратковременно восстановить, однако спасти пострадавшего не удалось. В ведомстве уточнили, что он находился на льду в обычной одежде, без гидрокостюма и спасательного жилета.

Юрий Маслобоев по образованию был инженером электронно-вычислительных машин и долгие годы работал в Институте автоматики и электрометрии СО РАН. В составе команды Анатолия Кулика он участвовал в продолжительных морских экспедициях в качестве штурмана, включая маршруты у мыса Доброй Надежды. В 2007 году он стал участником экспедиции «Сибирь — Индийский океан», во время которой команда прошла по акватории Индийского океана на надувном катамаране.