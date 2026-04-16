В Госдуме раскритиковали тренд на «соло-материнство» и заявили о женственных мужчинах

Педседатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина раскритиковала тренд на «соло-материнство» и заявила, что относится к нему отрицательно. Об этом сообщает НСН.

Ранее появились данные, что россиянки стали чаще рожать «для себя» от доноров при помощи процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Явление получило название «соло-материнство».

«У нас есть понимание, что если ребенок воспитывается только мамой, это скажется впоследствии на его социализации. Мы уже ощущаем плоды женского воспитания в образовательных организациях. Потом у нас есть эти женственные мужчины с феминистским налетом», — пояснила она.

По словам депутата, дети, воспитывавшиеся одной матерью, будут продолжать модель одинокой семьи. Останина также напомнила, что в России услуга суррогатного материнства запрещена для одиноких мужчин, поэтому следует ее ограничить и для женщин без мужа.

Парламентарий добавила тем женщинам, которые разочаровались в мужчинах, что на данный момент настоящие мужчины находятся в зоне проведения спецоперации.

«Так, что это не очень женское поведение. Мне кажется, что это отступление от наших традиций — родить ребенка с помощью ЭКО и воспитывать его без отца», — заключила она.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что женщина должна сама принимать решение об аборте. Парламентарий подчеркнул, что при принятии решения женщины могут советоваться с близкими людьми.