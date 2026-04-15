Покончил с собой основатель московской школы сюрреализма Виктор Кротов

Известный советский и российский художник Виктор Кротов - видный представитель андеграунда и основоположник московской школы сюрреализма - покончил с собой в возрасте 81 года.

Как информирует Telegram-канал "112", тело мастера и предсмертная записка были обнаружены его подругой в его квартире. Позже информацию о кончине художника подтвердил его сын.

Кротов родился в Подмосковье в последний год Великой Отечественной войны, после окончания МВХПУ (ныне Университет Строганова) состоял в московском горкоме художников-графиков, собравшем вокруг себя художников неофициального искусства, впоследствии основал собственную художественную школу.

Виктор Александрович характеризовал свое творчество как "романтический сюрреализм", противопоставляя его жестокости и гротеску, присущим работам многих представителей оригинального направления.

Работы художника хранятся в фондах Государственной Третьяковской галереи, музеях и частных коллекциях по всему миру. В последние годы Кротов жил и работал в Москве, Париже и Риге.