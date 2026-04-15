Сбер обеспечит техподдержку акции «Бессмертный полк онлайн»

Сбер вновь выступит технологическим партнером акции «Бессмертный полк онлайн». Прием анкет для участия в проекте откоется 23 апреля на сайте. Если анкета героя проходила модерацию в прошлом году, отмечают в Сбере, повторно проходить ее не потребуется — герой будет автоматически включен в шествие этого года. При этом, Сбер обеспечивает весь технологический контур проекта: прием анкет, первичную модерацию, хранение данных и трансляцию.

Авторизоваться можно по номеру телефона, через Сбер ID, а также через «Одноклассники» и MAX. Задействована инфраструктура СберМобайла, которая обеспечивает подтверждение входа по номеру телефона. После авторизации 9 мая пользователь сможет увидеть своего героя в начале шествия без ожидания в общем потоке. Отдельное внимание уделено работе с архивными фотографиями. С помощью нейросети Kandinsky пользователи могут улучшить качество снимков, восстановить детали и сделать изображения цветными.

Кроме этого, Сбер обеспечивает защиту данных пользователей, стабильную работу платформы в дни пиковых нагрузок и модерацию контента. Информация о героях хранится в защищенном периметре.

«Для нас важно, чтобы память о Великой Победе оставалась живой и личной для каждого человека. Это не только про технологии — это возможность сохранить память о подвиге тех, кто защищал Родину, и передать ее следующим поколениям. Мы развиваем цифровую платформу проекта, делая участие простым и доступным для людей по всей стране», — подчеркнул заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Бессмертный полк онлайн» проводится с 2020 года. За это время в проекте приняли участие более семи миллионов человек.

Сбер реализует и другие инициативы, направленные на сохранение памяти о Великой Победе. Банк более 10 лет заботится о мемориале в подмосковном Щекутино, где в прошлом году впервые был зажжен Огонь Памяти, объединивший частицы из девяти города-героев. В этом году традиция будет продолжена. Мемориал в деревне Щекутино посвящен памяти воинов 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района Москвы, в составе которой сражались сотрудники Наркомфина СССР и исторического предшественника Сбера — Гострудсберкасс. Банк проводит здесь реставрационные работы, благоустраивает территорию, высаживает деревья и организует памятные акции с участием сотрудников и волонтеров. Сбер также системно инвестирует средства в социальные и благотворительные проекты, направленные на поддержку ветеранов и сохранение исторической памяти.