Мирный договор с Россией от Украины должен заключать не украинский президент Владимир Зеленский. Об этом заявила бывший прокурор Крыма экс-депутат Госдумы Наталья (Радведа) Поклонская в интервью блогеру Стасу Васильеву.

Поклонская назвала Зеленского не представителем, а «истребителем украинского народа». По ее мнению, вопрос о заключении мира с Россией должен решать другой руководитель.

Также экс-парламентарий отметила, что полностью полагается на решение президента России Владимира Путина.

— Я поддержу его решение, — сказала она.

Ранее Поклонская заявила, что считает российского лидера «архитектором нового мира и новой России». Она уточнила, что речь идет о «разрушении тех старых устоев», включая однополярный мир, а также о формировании России как «мощной и могущественной державы». По ее словам, стране это удается, несмотря на все трагические события, которые сейчас происходят.

В августе прошлого года Поклонская выразила мнение, что наилучшим местом для встречи президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского является Крым.