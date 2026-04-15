Артемий Лебедев раскрыл один факт о своем дяде-иноагенте

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал новость о том, что его дядю, внука писателя Алексея Толстого Ивана Толстого (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) признали иностранным агентом и раскрыл один факт о нем. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Дизайнер отметил, что его дядя уже примерно 30 лет живет в Праге, и в шутку добавил, что тот «наконец-то дослужился до титула иноагента».

«Тут вдруг ему с Родины прилетело, о чем он думать не думал. Что такое счастье ему перепадет. Потому что никаких связей с Россией у него давно нет. (...) Я думаю, что моему дяде на это абсолютно наплевать», — сказал блогер.

Лебедев также напомнил, что Толстой вел передачи о русской культуре на канале «Культура», и посоветовал зрителям с ними ознакомиться.

О том, что внука писателя признали иностранным агентом, стало известно в пятницу, 10 апреля. По данным Минюста, Толстой, среди прочего, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и взаимодействовал с нежелательной организацией.