Адвокат раскрыл, когда Артем Чекалин сможет подать ходатайство об УДО

Артём Чекалин, бывший муж блогерши Лерчек, сможет ходатайствовать об УДО в 2029 году. Как пояснил адвокат Жорин в беседе с NEWS.ru, для этого нужно, чтобы прошла как минимум половина срока, назначенного судом.

Чекалину вынесли приговор 13 апреля, назначив ему семь лет колонии общего режима. Домашний арест был избран для него 4 октября 2024 года. При расчёте срока действует правило: «два дня домашнего ареста равны одному дню лишения свободы».

«С 04.10.2024 по 13.04.2026 прошло примерно 556 дней. В зачёт лишения свободы это дает примерно 278 дней, то есть около девяти месяцев и четырёх дней. Половина от семи лет — это три года и шесть месяцев. Значит, если считать от даты приговора, то на УДО он сможет подать ориентировочно с 8 января 2029 года», — прокомментировал Жорин.

Адвокат уточнил, что окончательная дата может измениться — она зависит от того, как произведут расчёт зачёта в приговоре и последующей справке учреждения.

Ранее Андрей, брат Чекалина, в беседе с Super выразил абсолютное недовольство решением суда. Он сообщил, что блогер планирует обжаловать приговор и добиваться его пересмотра.