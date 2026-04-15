Тревел-блогер назвал главные отличия деревень в Германии и России

Российский тревел-блогер побывал в Германии и назвал главные отличия местных деревень от отечественных. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

В немецких деревнях, по словам автора публикации, асфальт лежит «везде, где только можно». Тем временем в российских осенью на дорогах грязь, летом — пыль, а зимой — колеи от снегоуборочной техники.

Второе важное отличие — развитая система общественного транспорта. Путешественник пояснил, что в Германии до любой деревни, даже самой маленькой, можно добраться на автобусе. Расписание при этом составлено так, чтобы покрыть все потребности местных жителей: автобусы ходят регулярно, а маршруты продуманы до мелочей. В России же в большинстве деревень общественный транспорт либо отсутствует, либо ходит крайне нерегулярно.

Третье отличие немецких деревень от российских — отсутствие заборов. «Причина проста: уровень преступности в Германии очень низкий, особенно в сельской местности. Зачем огораживаться, если ничего не украдут? К тому же здесь принято вести открытый образ жизни: считается, что порядочному человеку нечего скрывать», — констатировал россиянин.

Кроме того, он отметил, что дома в немецких деревнях всегда выглядят ухоженно, а люди постоянно следят за своим хозяйством. Еще одно наблюдение автора касается местной культуры — в каждой немецкой деревне, даже самой крошечной, обязательно есть паб.

«Может не быть почты, аптеки или магазина — они будут в соседней крупной деревне. Но пивной паб найдется всегда», — заключил путешественник.

