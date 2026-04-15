С нового учебного года введут единые правила предоставления общежитий студентам

Минпросвещения и Минобрнауки предложили утвердить единый порядок предоставления общежитий студентам, который может начать действовать с начала нового учебного года, следует из проекта приказа, опубликованного в банке документов правительства.

"Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 года", - говорится в документе.

Согласно документу, для получения места в общежитии студенту необходимо подать заявление и приложить к нему документы, подтверждающие факт обучения по очной или заочной форме, а также отсутствие регистрации и жилого помещения в собственности в месте нахождения образовательной организации. Дополнительно представляются документы, для признания студенческой семьи нуждающейся в отдельной комнате.

Это документы, подтверждающие заключение брака, рождение детей, а также возраст обучающихся. Из проекта приказа также следует, что решение о предоставлении общежития принимает комиссия, которая создается в образовательной организации.