Популярная страна для отпуска пока оставила безвиз для россиян

Подгорица ещё не приняла официального решения о визовом режиме с Россией. Эксперты связывают это как с важностью российских туристов для экономики, так и с евроинтеграцией страны, сообщил «Известиям» вице-спикер парламента Черногории Николла Камадж.

Сейчас россияне могут находиться в Черногории без визы 30 дней. Ранее власти заявляли о необходимости ввести визовый режим для вступления в ЕС, называя возможным сроком сентябрь 2026 года. Однако на туризм приходится около четверти экономики страны, а россияне в прошлом году составили 16,4% всех иностранных гостей, уступая только сербам. Кроме того, в республике постоянно проживает ещё 21 тысяча граждан РФ.

Сроки введения виз зависят и от даты вступления Черногории в ЕС. Изначально власти рассчитывали завершить реформы в 2026 году, чтобы стать членом союза в 2028-м. Однако из-за возможного ускоренного присоединения Исландии Подгорицу могут потеснить, и тогда её приём сдвинется ближе к 2030 году.

Помимо Черногории, безвизовый режим с Россией сохраняют Босния и Герцеговина, а также Сербия. Эксперты считают, что Белград вряд ли пойдёт на отмену безвиза, так как Сербия не так близка к вступлению в ЕС. В прошлом году Сербия приняла около 174 тысяч российских туристов. Кроме того, безвизовый режим делает Белград главным пересадочным узлом для россиян, летящих в Европу.