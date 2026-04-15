Депутат РФ призвал с осторожностью ездить на Ближний Восток

Самостоятельным туристам из России стоит относиться с повышенной осторожностью к поездкам на Ближний Восток или транзиту через них, указал зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Депутат подчеркнул, что, даже если рассматриваемая для путешествия страна не вовлечена в конфликт, логистика перелётов может быть усложнена. Кроме того, по его словам, также возможно увеличение времени в пути и стоимости билетов.

«Поэтому... такие поездки сопряжены с рядом рисков и не рекомендованы до стабилизации обстановки в регионе», — передаёт РИА Новости.

Ранее директор консульского департамента МИД России Алексей Климов рассказал, что с начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке из затронутых конфликтом стран региона на родину вернулись свыше 60 тыс. россиян.

Также он отметил, что за период обострения конфликта между США, Израилем и Ираном пострадала одна россиянка.