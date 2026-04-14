Михалков пригласил Сокурова на церемонию закрытия ММКФ

Режиссер Александр Сокуров приглашен на церемонию закрытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ) для вручения ему специальной награды «За вклад в мировой кинематограф», о чем сообщила режиссер Любовь Аркус.

«И вот ему приходит такое извещение, подписанное Никитой Михалковым. Он пишет Сокурову о присуждении ему на ММКФ высокой награды за заслуги перед мировым кино, – написала Аркус в Telegram-канале.

К посту она приложила фото письма президента Московского международного кинофестиваля Никиты Михалкова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, фильм «Сказка» Сокурова в 2023 году не получил прокатное удостоверение. В том же году режиссер заявил о завершении карьеры. В январе 2026 года стало известно, что Сокурова исключили из Совета по развитию кинематографии.