МВД рассказало россиянам о новой схеме мошенников

Аферисты в последнее время стали использовать новую схему — маскировать вредоносное программное обеспечение под автоматическое уведомление антивируса, пишет пресс-служба УБК МВД России в Telegram-канале.

В таком автоматическом уведомлении может быть указано, что система зафиксировала угрозу безопасности устройства и, на фоне этого, предлагает установить антивирус, уточнили в киберполиции.

Ранее в УБК сообщили, что жулики продолжают искать способы обхода стандартных антиспам-фильтров и переходят к более сложным технологиям.

Специалисты уточнили, что мошенники стали использовать SMS-бластер — аппарат, который имитирует базовую станцию сотовой связи и позволяет направлять поддельные SMS-сообщения напрямую на гаджеты находящихся рядом людей, минуя защитные механизмы оператора.

По данным киберполиции, такие сообщения маскируются под уведомления кредитных организаций, сервисов доставки, операторов связи и содержат ссылки на фишинговые ресурсы.

В ведомстве подчеркнули, что пользователям следует воздерживаться от перехода по ссылкам в сообщениях, вне зависимости от того, кто их отправил.