Автор Тотального диктанта Варламов объяснил выбор темы о детстве Пушкина

Прозаик и публицист Алексей Варламов, ставший автором текста Тотального диктанта в 2026 году, рассказал о подготовке материала и своём отношении к просветительской акции.

«О Пушкине написано очень много, и, казалось бы, мы всё о нём знаем. Тем не менее в его биографии есть лакуны, которые как раз и связаны с детством поэта, с личностью его бабушки, родителей, брата и сестры. Вот вся эта фамильная история и показалась мне подходящей для текста диктанта», — пояснил он в беседе с «Петербургским дневником».

Писатель признался, что работа над текстом потребовала обращения к архивным материалам, поскольку речь идёт о не самых известных страницах биографии Александра Пушкина.

Отвечая на вопрос о сложности предстоящего испытания для участников, Варламов отметил, что намеренно включил в текст трудные места, иначе диктант потерял бы смысл.

«Честно скажу: я бы сам свой диктант без ошибок не написал», — добавил он.

