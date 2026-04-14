Россиянам раскрыли значение празднования Иверской иконы Божией Матери 14 апреля

Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал RT, что 14 апреля 2026 года Православная Церковь совершает празднование в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы — одной из самых почитаемых святынь в православном мире.

По его словам, история Иверской иконы восходит к IX веку, когда в Византийской империи свирепствовали иконоборцы.

«Одна благочестивая вдова, жившая близ города Никеи, хранила у себя этот образ. Когда солдаты ворвались в её дом и один из них ударил икону копьём, из поражённого лика Богородицы истекла кровь, словно из живого тела. Поражённые этим чудом, воины отступили, а женщина, спасая святыню, опустила икону в море, и она чудесным образом, стоя на водах, поплыла на запад», — рассказал Иванов.

Спустя два столетия, добавил он, монахи Иверского монастыря на Афоне увидели в море огненный столп, восходивший до неба.

«После усердной молитвы старец Гавриил, по повелению самой Богородицы, явившейся ему во сне, пошёл по воде, как по суше, и принял в свои руки святую икону. Икона была поставлена в алтаре храма, но наутро чудесным образом оказалась над вратами обители…С тех пор икону называют Вратарницей, а по имени обители — Иверской», — отметил собеседник RT.

В России Иверскую икону особо почитают с XVII века.

«В 1648 году по просьбе будущего Патриарха Никона с Афона был доставлен точный список образа, который торжественно встретили царь Алексей Михайлович, Патриарх Иосиф и множество народа. В 1669 году список установили в часовне у Воскресенских ворот Китай-города, и с тех пор икону называют Московской заступницей. Через эти ворота въезжали в Кремль цари и полководцы, и каждый из них первым делом шёл поклониться Иверской, прося благословения и заступничества», — заключил общественный деятель.

Ранее Иванов напомнил,что недоеденные освящённые куличи лучше сжечь в печи или отдать птицам.

Подробнее — в материале RT.