Адвокат оценила действия учителя, который скрутил оскорблявшего его школьника

Адвокат Екатерина Антонова в разговоре с Рамблером прокомментировала конфликт в одной из школ Дзержинска, где учитель труда повалил на пол и скрутил школьника после оскорблений со стороны подростков, и рассказала о возможном наказании для участников инцидента.

Ранее в одной из школ Нижегородской области случился инцидент: учитель повалил на пол школьника на фоне продолжительных нарушений дисциплины. Как показала проверка и записи камер видеонаблюдения, несколько подростков (трое из них состоят на внутришкольном учёте) заглядывали в кабинет, придумывали педагогу клички, оскорбляли его и курили вейпы. В итоге педагог не выдержал и применил силу.

Эксперт отметила, что поведение старшеклассников содержит сразу несколько нарушений.

Согласно опубликованной информации, группа старшеклассников курила вейпы в коридоре, игнорировала замечания педагога, использовала нецензурную лексику и оскорбления. С правовой точки зрения действия школьников нарушают правила внутреннего распорядка школы: курение (вейпинг) в образовательном учреждении, оскорбление педагога, активная провокация конфликта. Екатерина Антонова Адвокат, председатель Коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Краснодарского края

По словам адвоката, за такие действия могут последовать разные меры ответственности.

«Такие действия могут квалифицироваться как дисциплинарный проступок (замечание, выговор, постановка на внутришкольный учёт). Кроме того, возможна административная ответственность родителей по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание). Если зафиксированы оскорбления, наступает ответственность по ст. 5.61 КоАП РФ», — сказала она.

При этом эксперт подчеркнула, что педагог, даже находясь под давлением, не имеет права применять физическую силу, если нет угрозы жизни и здоровью.

«Учитель обязан действовать в рамках закона и профессиональной этики. Физическое воздействие на ученика может быть расценено как превышение педагогических полномочий — это нарушает закон об образовании. В зависимости от последствий учитель может быть привлечён к административной или даже уголовной ответственности, например, по ст. 116 УК РФ (побои), если причинён вред здоровью», — подчеркнула юрист.

Вместе с тем Антонова указала, что для верной оценки ситуации важно учитывать ряд обстоятельств.

«Чтобы дать верную оценку действиям учителя в данной ситуации, нужно учесть, что имелась провокация со стороны учеников, эмоциональное состояние сторон, отсутствие умысла причинить вред со стороны учителя и, безусловно, состояние здоровья учителя (инвалидность). Эти обстоятельства могут существенно смягчить ответственность педагога», — отметила она.

Вместе с тем Антонова также изложила чёткий алгоритм, которому должен следовать педагог при нарушении дисциплины.

«Правильный алгоритм действий педагога: Сделать устное замечание. Зафиксировать нарушение (вызвать дежурного администратора). Сообщить директору или завучу. При необходимости вызвать охрану или полицию. Оформить служебную записку. Применение физической силы для учителя — крайняя мера, допустимая только при угрозе жизни или безопасности. В данном случае, судя по имеющейся информации, такой угрозы не было», — пояснила эксперт.

Она также высказалась о возможных последствиях для участников конфликта в школе Дзержинска.

«Школьники могут быть наказаны замечанием или выговором, постановкой на внутришкольный учёт, постановкой на учёт в ПДН. Родители школьников могут быть привлечены к административной ответственности. Учителю же грозит дисциплинарная ответственность (замечание или выговор), служебная проверка, а при наличии вреда здоровью школьников — административная или даже уголовная ответственность», — сказала адвокат.

Кроме того, Антонова обратила внимание на более широкий контекст подобных инцидентов.