Луис Сквиччиарини подтвердил, что онкобольная Лерчек ходит в фитнес-клуб

Жених Лерчек, которая сейчас борется с раком желудка четвёртой стадии, подтвердил, что она ходит в спортзал. Накануне пользователь заявил в Сети, что видел блогершу в фитнес‑клубе, и язвительно заметил, что лечиться она уедет за границу. По словам Луиса Сквиччиарини, многодетная мама действительно ходит на тренировки, но по настоянию врачей.

«Врачи предписали Лере тренировки… и особенно рекомендовали плавание, чтобы избежать риска для её спины. Скоро мы поделимся информацией. Возможно, вы извинитесь и перестанете насмехаться над теми, кто борется за свою жизнь», — написал Луис в ответ на замечание.

Напомним, что у Лерчек метастазы в лёгких, ногах и позвоночнике. Сообщалось, что вскоре после начала лучевой терапии врачи удалили у блогера новообразование в позвонках, из‑за чего она не могла ходить самостоятельно.

На протяжении беременности Лерчек несколько раз была госпитализирована. Близкие блогера не раскрывали подробности её состояния, но рассказывали, что она страдает от жутких болей. Спустя несколько дней после родов Чекалина вновь попала в больницу — на этот раз в онкологическую реанимацию.