Названо время окончания половодий в России

Половодье в некоторых регионах России завершится лишь в начале или середине июня, сообщила «Известиям» заведующая отделом речных гидрологических прогнозов Гидрометцентра России Наталья Юмина.

Сильные паводки в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской, Омской и Томской областях. Неблагоприятное значение уровня воды в Брянской, Владимирской, Курской, Кировской, Нижегородской областях, Марий Эл, Удмуртии и Дагестане, отметили в Гидрометцентре.

В европейской части России обстановка уже стабилизируется, при этом в Сибири активная фаза половодья только наступает.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что волна весеннего половодья уходит в Сибирь. Кроме того, активное развитие процессов весеннего половодья отмечается на реках юга Приволжского, Уральского, юго-запада Сибирского, юга и юго-востока Дальневосточного федеральных округов.