Роспотребнадзор дал рекомендации из‑за вспышки норовируса в Муроме

В городе Муром Владимирской области зафиксирована вспышка норовируса - на текущий момент заболели 679 человек, из них 67 человек находятся на стационарном лечении (из них 26 - дети), еще 558 жителей проходят терапию на дому под наблюдением врачей. Состояние большинства пациентов оценивается как средней степени тяжести. В связи с эпидемией помощник руководителя управления Роспотребнадзора по Владимирской области Юлия Каркаваниди и специалисты ведомства поделились рекомендациями по дезинфекции и профилактике заражения с aif.ru.

Норовирус 2 типа, который обнаружили в водопроводной воде города, отличается высокой заразностью: симптомы могут проявиться через 12-48 часов после инфицирования. Основные признаки заболевания - сильная тошнота и резкая рвота, частая диарея, схваткообразные боли в животе, слабость, головная боль и периодический озноб. Также инфекция быстро приводит к обезвоживанию (особенно у детей). Поэтому при первых же признаках заболевания надо обращаться за медицинской помощью.

В первую очередь для защиты стоит строго соблюдать санитарные правила. До стабилизации обстановки сырую водопроводную воду в Муроме пить запрещено. Для безопасности надо ввести "правило трех минут" - любую воду для питья, чистки зубов и мытья продуктов нужно кипятить не менее 3 минут после начала бурления, а затем хранить в плотно закрытой посуде.

Следует уделить внимание регулярной дезинфекции дома: обрабатывать спиртовым антисептиком или хлорным раствором дверные ручки (первый источник потенциального заражения), выключатели, ручки шкафов, спинки стульев и другие поверхности, которых часто касаются. При наличии заболевшего в семье обрабатывать после каждого использования таких предметов.

На кухне столешницы и смесители следует ежедневно обрабатывать бытовой химией с последующим промыванием горячей водой. Завершающий этап домашней дезинфекции - обработка санузла (унитаза и ванны) сильными хлорсодержащими средствами.