В аэропорту Сочи после ночной атаки БПЛА задержаны десятки рейсов

В Международном аэропорту Сочи имени В. И. Севастьянова суточный план полетов составил 126 рейсов на прилет и вылет, сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта.

© Российская Газета

Судя по онлайн-табло, задержаны 22 рейса и по одному отменен и совмещен. Так, на вылет задержаны девять авиарейсов в Москву, Стамбул, Екатеринбург и Санкт-Петербург.

А на прилет - 13 в Екатеринбург, Минеральные Воды, Москву, Тбилиси, Анталью, Астрахань, Ереван, Санкт-Петербург, Казань. Кроме того, отменили рейс в Кувейт и совместили в Казань.

"Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Обстановка спокойная. На данный момент скоплений пассажиров нет", - отметили в пресс-службе аэропорта курорта.

Минувшей ночью над черноморским побережьем зафиксирована массированная атака беспилотников, в результате которой есть пострадавшие и погибшие.