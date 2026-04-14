Мэр российского города объяснил смысл завоза мигрантов из Сенегала

В Оренбург для уборки улиц привезут 70 рабочих из Сенегала. Об этом, уточнив, что первые десять мигрантов уже прибыли и почти готовы приступить к своим обязанностям, рассказал глава города Альберт Юмадилов, пишет газета «Оренбуржье».

На брифинге чиновник объяснил, что первым делом африканцы займутся уборкой обочин улицы Донгузская, превратившихся в стихийные свалки. Работать мигранты начнут с четверга, для сопровождения им дадут переводчика с французского языка.

По словам мэра, найти русскоговороящих желающих разбирать горы мусора не выходит.

«А где я возьму 70 человек? Не идут наши местные жители работать лопатой и собирать мусор на дорогах», — пожаловался он.

При этом градоначальник заметил, что предложения позвать на уборку деревенских жителей оторваны от реальности. На самом деле, городским властям было бы «в десять тысяч раз легче» позвать людей из села, чем везти иностранцев, не говорящих по-русски, с тремя пересадками, но желающих устраиваться на такие работы попросту нет.

Контракт с дворниками из Сенегала заключат до апреля 2027 года. Работать они будут шесть дней в неделю за 55 тысяч рублей в месяц. Юмадилов заметил, что предварительно проконсультировался с медиками, и те заверили, что африканцы смогут адаптироваться к местным холодам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти страны заинтересованы в завозе мигрантов, однако это должна быть «нужная рабочая сила», законопослушная и соблюдающая все правила и порядки.