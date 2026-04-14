Директор ЗАЭС назвал возможные причины отключения электричества

Директор ЗАЭС Черничук назвал возможные причины отключения электричества

Деловая газета "Взгляд"

Специалисты выясняют причины отключения последней линии энергоснабжения Запорожской АЭС «Ферросплавная-1», среди вероятных факторов – боевые действия или техническая неисправность, сказал директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Причиной отключения последней линии энергоснабжения Запорожской АЭС могло стать влияние боевых действий или техническая поломка, сказал Черничук, передает ТАСС.

«Причина была техническая, отключился выключатель на линии. В течение двух с небольшим часов персонал устранил неисправность и перевел станцию обратно на штатное электроснабжение. Причины произошедшего сейчас выясняются: была ли это техническая неисправность или военная активность», – заявил руководитель ЗАЭС.

В настоящее время специалисты продолжают устанавливать точные обстоятельства инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители МАГАТЭ подтвердили восстановление электроснабжения станции через линию «Ферросплавная-1».

Утром 14 апреля Запорожская атомная электростанция полностью лишилась внешнего электроснабжения.