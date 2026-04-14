Директор ЗАЭС назвал возможные причины отключения электричества

Директор ЗАЭС Черничук назвал возможные причины отключения электричества
Специалисты выясняют причины отключения последней линии энергоснабжения Запорожской АЭС «Ферросплавная-1», среди вероятных факторов – боевые действия или техническая неисправность, сказал директор ЗАЭС Юрий Черничук.
«Причина была техническая, отключился выключатель на линии. В течение двух с небольшим часов персонал устранил неисправность и перевел станцию обратно на штатное электроснабжение. Причины произошедшего сейчас выясняются: была ли это техническая неисправность или военная активность», – заявил руководитель ЗАЭС.
В настоящее время специалисты продолжают устанавливать точные обстоятельства инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители МАГАТЭ подтвердили восстановление электроснабжения станции через линию «Ферросплавная-1».
Утром 14 апреля Запорожская атомная электростанция полностью лишилась внешнего электроснабжения.