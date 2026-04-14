Элитный американский вуз, который гордо носит звание одного из самых инновационных в мире, Стэнфордский университет* (признан нежелательным на территории РФ) США, официально пополнил «черный список» Минюста. Это решил прокомментировать в беседе с «Царьградом» политолог Дмитрий Матюшенков.

Он назвал это решение закономерным итогом многолетней политики учебного заведения. По его словам, Стэнфорд* давно вышел за рамки обычной образовательной деятельности.

В качестве примера он привел историю с Stanford Internet Observatory (SIO). Именно тамошние исследователи без убедительных доказательств обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах 2016 года. Позже заокеанские СМИ эту «утку» разоблачили, но осадочек, как говорится, остался.

«И хотя в последствии эта история была развенчана самими американцами, статус Стенфорда* как одного из лучших университетов мира позволил создать почву для этой мистификации, делая его часть ведущейся против России гибридной войны», — пояснил Матюшенков.

При этом эксперт уточнил, что сам по себе диплом Стэнфорда* еще ни о чем не говорит и в вакууме безвреден. Реальная угроза возникает лишь при активном сотрудничестве — учебе, получении грантов или участии в проектах вуза. Главный яд, по мнению политолога, кроется не в академическом багаже, а в идеологической начинке курсов. Они целенаправленно формируют антироссийское мировоззрение, превращая студентов в разносчиков чуждых идей.

Государство, как считает Матюшенков, действует на опережение, защищая молодежь от такого «промывания мозгов». Это превентивная мера, щит для суверенитета. Он считает, что талантливые россияне смогут получить качественное образование и дома, не рискуя стать пешками в чужой гибридной игре.

* признан нежелательным на территории РФ.