Появились подробности о сотнях отравившихся родниковой водой в Муроме

В Муроме с 7 апреля из-за вспышки острой кишечной инфекции пострадали 580 человек. Об этом сообщает в Telegram-канале правительство Владимирской области.

Там уточнили, что среди пострадавших 249 детей. Врачи помогли 471 пациенту на дому, госпитализировали еще 109 человек. Сейчас выписаны 48 человек.

Власти рассказали, что вакцинировали против гепатита А 463 человека. В районе вспышки работают 30 бригад скорой, а в городе постоянно обеззараживают водопроводные сети. Местным жителям рекомендовали пить и использовать в хозяйстве только кипяченую воду.

9 апреля стало известно о массовом отравлении людей в Муроме. Пострадавшие пили местную родниковую воду. Роспотребнадзор начал расследование в связи с обращениями в больницы граждан с признаками острой кишечной инфекции.