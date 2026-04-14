В Муроме отстранили от должности директора водоканала

Глава округа Муром Евгений Рычков своим распоряжением отстранил от должности директора муниципального предприятия "Водопровод и канализация" Юрия Дударева.

С 7 апреля в Муроме зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. По последним данным, от инфекции пострадали 679 человек.

В настоящее время рост распространения кишечной инфекции в Муроме остановлен. На утро 14 апреля 67 человек, в том числе 26 детей, находятся в стационарах медицинских учреждений.

Сотрудники администрации округа, управления Роспотребнадзора и надзорных органов продолжают выяснять обстоятельства возникновения заболевания. По информации регионального управления Следственного комитета, норовирус был обнаружен в том числе в водопроводной воде.

Юрий Дударев с 2008 по 2011 год работал заместителем главы Владимира - начальником управления жилищно-коммунального хозяйства городской администрации. С 2012 по 2013 год был директором Департамента ЖКХ Владимирской области.

С 2014 года возглавлял аналогичную структуру в Ярославской области в ранге заместителя председателя правительства региона. В 2016 году ушел из правительства Ярославской области.