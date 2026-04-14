Священник рассказал, что нельзя делать во время Светлой недели

С 13 апреля по православному церковному календарю началась Пасхальная неделя или Светлая седмица. Что нельзя делать в эти дни, рассказал Иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

— На этой неделе надо максимально часто ходить на службы. Что касается ограничений, то в Светлую Седмицу не проводятся венчания. Также служат панихиды, не служат молебны по усопшим, но записки на проскомидию подают, — добавил священнослужитель в разговоре с Aif.ru.

Православное заупокойное богослужение можно начинать проводить в первое воскресенье после Пасхи. Однако по словам священника, чаще всего панихиды служат во вторник. Именно в этот день православные верующие отмечают Радоницу — день, когда поминают усопших.

После празднования Пасхи многие верующие задаются вопросом, можно ли выбросить скорлупу от освященных пасхальных яиц. Священник Филипп Ильяшенко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что любые остатки от пасхальных угощений, которые окропили святой водой, выбрасывать в мусорку нельзя. Скорлупу необходимо закопать, сделать это можно в огороде или лесу.