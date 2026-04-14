ВЦИОМ: Почти половина россиян замечают рост числа одиноких людей

Почти половина (45 процентов) россиян отмечают увеличение числа одиноких людей. При этом 75 процентов опрошенных считают, что жизнь в одиночестве не является осознанным выбором. Соответствующие результаты опроса во вторник, 14 апреля, представил ВЦИОМ.

По данным аналитиков, 45 процентов россиян отмечают рост числа людей, живущих в одиночку — в 2025 году такой ответ давали 40 процентов респондентов. Большинство (75 процентов) считают, что одиночная жизнь чаще складывается обстоятельствами, а не является осознанным выбором.

Около двух третей опрошенных (66 процентов) полагают, что человека, который живет отдельно и самостоятельно ведет хозяйство, нельзя считать семьей.

Мнения о финансовой стороне разделились: 43 процента считают, что жить одному дороже, 42 процента — что дешевле, чем в паре. В числе причин удорожания одиночной жизни респонденты называют отсутствие экономии на совместных расходах (38 процентов), а также стоимость жилья и фиксированные платежи (29 процентов). В то же время 52 процента отмечают, что при жизни в одиночку меньше обязательств и расходов, а также выше контроль над бюджетом, что, по их мнению, может делать ее дешевле, говорится на сайте аналитического центра.

