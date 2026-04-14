Священник призвал раздавать россиянам землю вместо денег за рождение детей

Старший священник екатеринбургского Храма-на-Крови Максим Миняйло выступил с резонансным заявлением: по его мнению, денежные выплаты молодым семьям приносят больше вреда, чем пользы.

Выход он видит в бесплатной раздаче земли.

«Когда тебе 30 лет и тебе до сих пор помогают, такой человек большую семью создать не может. Создание большой семьи кроется в психологии хозяина, продолжателя рода. Это никак не соотносится с тем, кто принимает какую-то донорскую помощь», – цитирует Максима Миняйло «Уральский меридиан».

Взамен священник предлагает кардинально сменить парадигму государственной поддержки. Вместо того чтобы перечислять деньги, нужно раздать гражданам России земельные участки – бесплатно, целыми гектарами. Причем государство, по мысли Миняйло, должно не просто выдать наделы, но и сразу подвести к ним необходимую инфраструктуру: свет, газ и дороги.

«Чтобы доходы от имущественных сделок с жильем и с землей не скапливались у девелоперов и у ограниченного количества тех, кто в этой сфере заправляет, а распределялись бы как национальное достояние для всех граждан», – пояснил свою позицию священник.

Идея раздачи земли как инструмент демографической политики не нова – в России уже действует программа «Дальневосточный гектар», однако на Урале она пока не получила массового распространения.

