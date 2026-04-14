Исследование Rambler&Co: как россияне воспринимают трендовый формат микросмен на работе

Каждый третий готов протестировать формат, однако большинство не верят в его широкое распространение в ближайшие годы.

В 2026 году широко обсуждается идея микросмен – разбиение рабочего дня на короткие отрезки по 45–90 минут с паузами на личные дела. Формат позиционируется как альтернатива классическому офисному графику и продолжение тренда на «работу по результату, а не по часам». Медиахолдинг спросил у интернет-пользователей, как они относятся к перспективе распространения микросмен в России.

Более трети (35%) респондентов устраивает стандартный рабочий день. Четверть участников опроса (26%) прямо утверждают, что новый формат им не подходит. Еще 22% отмечают, что им интересно попробовать работать короткими сменами при подходящих (или не изменяющихся финансово) условиях, а 17% респондентов заявили, что это им очень близко и кажется идеальным решением.

Наиболее естественной зоной применения микросмен респонденты считают ситуации, где работа тесно переплетена с заботой о доме и близких. Так, 36% участников опроса признались, что такой формат был бы особенно удобен, когда есть семейные обязанности или регулярный уход за родственниками. Для 28% микросмены кажутся оптимальным решением при удаленной или гибридной работе из дома. В качестве профилактики их рассматривают четверть (25%) опрошенных, а 11% видят в нем удобный инструмент, если нужно совмещать несколько работ или подработок.

Ключевые опасения связаны не с удобством, а с границами и фокусом. 27% респондентов в первую очередь боятся, что при микросменах рабочий день может стать «макро» – растянуться на все сутки. Для 19% главным риском становится размывание границ между работой и личной жизнью. Еще 20% говорят о возможных конфликтах с коллегами и руководителем из-за несовпадения графиков, а 18% опасаются, что частые переключения подорвут дисциплину и способность концентрироваться. При этом 16% не видят в микросменах существенных рисков и считают, что это вопрос грамотной организации процесса.

При этом короткие паузы во время рабочего дня очень востребованы. 47% хотели бы использовать перерывы для прогулки, небольшого отдыха или даже короткого сна. Еще треть (33%) – для семейных дел: забрать ребенка из школы, пообедать вместе или решить бытовые вопросы. 9% использовали бы паузу на физическую активность, столько же (9%) готовы переключаться на другую работу или подработку. Встречи с друзьями и близкими днем, а не вечером, выбрали 2%.

О перспективах микросмен в России аудитория высказывается осторожно. Только 6% респондентов считают, что такой формат скорее станет нормой в цифровых и интеллектуальных профессиях. Для 20% он выглядит как точечная практика для отдельных команд и компаний, а 14% убеждены, что гибкие микроблоки будут доступны в основном топ-менеджерам и самозанятым. При этом 60% участников опроса уверены, что в нынешних условиях микросмены не превратятся в массовый тренд, по крайней мере в ближайшие годы.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 2 по 9 апреля 2026 года, в нем приняли участие 2 088 интернет-пользователей.