Священник пояснил, что нельзя оставлять на могиле в Радоницу

На Радоницу необходимо прийти в храм на литургию, по возможности причаститься, рассказал в беседе с RT православный священник Владислав Береговой.

«После литургии стоит помолиться на Великой панихиде. Подать записки, поставить свечки. Принести продукты на панихидный столик, оставить пожертвование на какой-нибудь храм, раздать милостыню в память об усопших родных», — поделился он.

По его словам, если человек побывал на службе в церкви, то на кладбище можно уже не ехать.

«Но у нас есть традиция — любовь в отеческим могилам. Можно приехать в этот день на кладбище, почитать литию в редакции для мирян», — отметил он.

Приносить продукты на кладбище нет никакого смысла, кроме тех случаев, когда человек знаешь, что эти продукты потом собирают бездомные, продолжил священник.

«В данном случае это форма милостыни, а не языческая форма кормления предков. Если человек думает, что эти куличи, пасхи и конфеты будут есть усопшие родные в вечности, то на нём огромный грех», — пояснил он.

И уж тем более нельзя оставлять на могиле водку, сигареты, что-либо подобное, добавил собеседник.

«Если в храм в этот день не получается прийти, помолиться можно дома либо по пути на работу. А также отправить средства в какой-нибудь фонд», — подытожил он.

