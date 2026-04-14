Черная вода потекла из кранов во Владивостоке

В социальных сетях распространяют информацию о некачественном водоснабжении жилого комплекса «Футурист» во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU.

Судя по прилагаемой видеозаписи, из кранов в доме течёт черная вода (именно чёрная, а не ржавая или мутно-жёлтая). Жильцы опасаются использовать водопроводную воду для приготовления пищи, стирки и гигиенических процедур.

В МЦУ Владивостока уже отреагировали на публикацию, заверив жильцов, что, по информации управления по вопросам топливно-энергетического комплекса, подобные ситуации чаще всего связаны с проведением ремонтных работ. После заполнения системы, когда вода сольётся, качество воды должно нормализоваться. Если цвет воды останется неестественным, решать проблему должна будет управляющая компания, куда придётся подать заявку. Также жильцам предложили обращаться к гарантийному поставщику коммунального ресурса – в «Приморский водоканал».

Отметим, что ЖК «Футурист» на улице Тухачевского сдали в эксплуатацию совсем недавно, в конце прошлого года. Жители микрорайона БАМ, который уплотнили «Футуристом», высказывали опасения, что уплотнительная застройка до добра не приведёт и повлечёт частые коммунальные аварии на перегруженных сетях, транспортные проблемы, критическую переполненность школ и детских садов.

Помимо «Футуриста», в микрорайоне БАМ строятся или уже введены в эксплуатацию жилые комплексы «Видный», «Тухачевского», «Маяк Днепровской» и «Лайм». На весь микрорайон – три детских сада и одна общеобразовательная школа.